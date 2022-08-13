Мантуан заявил, что готов выходить в стартовом составе «Зенита» и играть весь матч

Полузащитник «Зенита» Густаво Мантуан высказался о матче пятого тура чемпионата России по футболу с ЦСКА (2:1).

«В Бразилии я выходил во всех матчах, играл от звонка до звонка, поэтому с уважением отношусь к конкуренции. Готов играть то время, которое мне предоставит тренер. Но я готов играть все 90 минут», — цитирует Мантуана «Спорт-Экспресс».

29 июня сине-бело-голубые объявили об обмене Юри Алберто на двух игроков клуба «Коринтианс» — вратаря Куарежму да Силву и атакующего полузащитника Мантуана.

У клуба из Санкт-Петербурга есть право выкупа 21-летнего футболиста по окончании сезона-2022/23.

Ранее Фернандо Гарсия, агент Мантуана, заявил, что клуб выкупит игрока после гола в ворота ЦСКА.