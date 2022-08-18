Агент Монтеса рассказал о трудностях перехода футболиста в «Динамо»
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«Проблемы, связанные с оплатой трансфера Монтеса в «Динамо», ещё не решены. Из-за этого переход затягивается. Сезар всё ещё находится в Мексике», — цитирует агента Sport24.
Футболист выступает за «Монтеррей» с 2015 года. Всего в составе мексиканской команды он провёл 203 матча, забил девять мячей и отдал семь результативных передач.
Ранее агент защитника Монтеса сообщил, что «Динамо» сделало официальное предложение.