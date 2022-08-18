Синхронист Мальцев — о шансе выступить на ОИ: не исключаю такой возможности

Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал о желании выступить на Олимпийских играх.

«Пока данный вопрос с тренерским штабом сборной России мы не обсуждаем. Но не исключаю такой возможности. Всё-таки Игры — главный старт для каждого спортсмена. По крайней мере именно так турнир воспринимается в обществе. Хотя, в принципе, на чемпионате мира такая же конкуренция. И его значимость, на мой взгляд, недооценена», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Ранее Мальцев рассказал, что FINA осенью может разрешить синхронистам-мужчинам выступать в группах.