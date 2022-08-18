Синхронист Мальцев — о шансе выступить на ОИ: не исключаю такой возможности
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«Пока данный вопрос с тренерским штабом сборной России мы не обсуждаем. Но не исключаю такой возможности. Всё-таки Игры — главный старт для каждого спортсмена. По крайней мере именно так турнир воспринимается в обществе. Хотя, в принципе, на чемпионате мира такая же конкуренция. И его значимость, на мой взгляд, недооценена», — рассказал Мальцев в интервью RT.
Ранее Мальцев рассказал, что FINA осенью может разрешить синхронистам-мужчинам выступать в группах.