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Синхронист Мальцев — о шансе выступить на ОИ: не исключаю такой возможности

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Четырёхкратный чемпион мира по синхронному плаванию Александр Мальцев рассказал о желании выступить на Олимпийских играх.
Синхронист Мальцев — о шансе выступить на ОИ: не исключаю такой возможности
  • Gettyimages.ru
  • © Eric Alonso

«Пока данный вопрос с тренерским штабом сборной России мы не обсуждаем. Но не исключаю такой возможности. Всё-таки Игры — главный старт для каждого спортсмена. По крайней мере именно так турнир воспринимается в обществе. Хотя, в принципе, на чемпионате мира такая же конкуренция. И его значимость, на мой взгляд, недооценена», — рассказал Мальцев в интервью RT.

Ранее Мальцев рассказал, что FINA осенью может разрешить синхронистам-мужчинам выступать в группах.

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