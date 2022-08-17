Вратарь 2DROTS — о победе над ФК «Чертаново» в Кубке России: мы играем в футбол за мечту

Вратарь любительского футбольного клуба 2DROTS Дмитрий Сычёв рассказал, что помогло команде победить профессиональный клуб «Чертаново» в матче Кубка России.

«Мы сразу понимали, что не погулять сюда вышли. Мы выходим на поле показывать результат, потому что 2DROTS — это больше чем команда, это реально семья», — цитирует Сычёва РИА Новости.

Он также подчеркнул, что профессиональный и медийный футбол различаются. По словам блогера, в профессиональном футболе требуют результат, а в медиафутболе получают удовольствие.

«Мы играем в футбол за мечту. Нужно мечтать, если у вас есть чёткая мечта в голове, то у вас всё получится», — заключил Сычёв.

Игра между 2DROTS и ФК «Чертаново» на стадионе «Арена Химки» закончился победой команды Медиалиги (3:0).

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее нападающий 2DROTS рассказал, что начальник не хотел отпускать его на матч с ФК «Чертаново».