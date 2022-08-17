Нападающий 2DROTS рассказал, что начальник не хотел отпускать его на матч с «Чертаново»

Форвард медийного клуба 2DROTS Сергей Кутузов рассказал, почему любительским командам сложно играть в профессиональный футбол.

«Профессионально у нас играли три‑четыре человека. Мы работаем на обычных работах. Я работаю водителем, меня сегодня начальник не хотел отпускать. Я ему говорю: «Отпусти меня, мне надо на футбол». Поэтому мы, любители, не лезем в профессиональный футбол», — приводит слова Кутузова «Матч ТВ».

Игра между 2DROTS и «Чертаново» на стадионе «Арена Химки» закончилась победой команды Медиалиги (3:0).

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победы команд блогеров «Амкал» и 2DROTS в матчах 1/256 Кубка России по футболу.