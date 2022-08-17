Канчельскис: у нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал победы команд блогеров «Амкал» и 2DROTS в матчах 1/256 Кубка России по футболу.

«Для меня это шок! У нас уже даже блогеры и пивняки обыгрывают профессионалов! Значит, у нас такая молодёжь. Все кричали, что у нас футбол развивается. А где? Не стыдно? Просто позор», — приводит слова Канчельскиса «Чемпионат».

Он таже заявил, что не умаляет заслуг «Амкала» и 2DROTS и поздравляет их с победой. Однако, по его словам, футболисты из этих команд собираются на тренировках три раза в неделю, а потом идут пить пиво.

«Сказочники просто издеваются над футболом. Проигрывать такие матчи и что-то говорить, что им такое неинтересно… Тогда вообще на поле бы не выходили, счёт был бы такой же», — добавил Канчельскис.

Матч «Амкал» — «Зоркий», который состоялся в Москве, завершился вничью — 1:1. В серии пенальти точнее оказались игроки команды блогеров — 8:7.

Игра между 2DROTS и «Чертаново» на стадионе «Арена Химки» закончился победой команды Медиалиги (3:0).

Напомним, что КР сезона-2022/23 пройдёт по системе double elimination (когда команда выбывает из турнира после двух поражений). Само соревнование разделено на две сетки: верхнюю и нижнюю. Изначально все участники начинают турнир с верхней сетки, а после первого проигрыша команда попадает в нижнюю. Финал проводится между победителями двух сеток.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на победы медийных команд «Амкал» и 2DROTS в рамках 1/256 финала Кубка России.