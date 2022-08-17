Капелло: Семак смог бы добиться большого успеха в европейском гранде

Бывший главный тренер сборной России Фабио Капелло оценил шансы нынешнего специалиста «Зенита» Сергея Семака добиться успеха в Европе.

«Мог бы Семак возглавить «Ювентус» в будущем? Почему нет? Я думаю, Сергей смог бы добиться большого успеха в европейском гранде», — цитирует Капелло «РБ Спорт».

Семак возглавил «Зенит» в 2018 году. При нём команда из Санкт-Петербурга завоевала трофей чемпионата России в четвёртый раз подряд и в восьмой раз в истории. Также «Зенит» в Санкт-Петербурге разгромил «Спартак» и в седьмой раз стал обладателем Суперкубка.

Матч «Зенит» — «Торпедо» пройдёт 21 августа. Начало — в 17:30 мск.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее Семак заявил, что не удивлён лидерству «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.