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Семак заявил, что не удивлён лидерству «Спартака» в турнирной таблице РПЛ

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак высказался о лидерстве «Спартака» в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).
Семак заявил, что не удивлён лидерству «Спартака» в турнирной таблице РПЛ
  • Gettyimages.ru

«Лидерству «Спартака» не удивлён. И он, и ЦСКА демонстрируют качественную игру. «Сочи» тоже рядом. «Динамо», «Ростов». Кто будет стабильнее, тот и будет выше», — приводит слова Семака «Чемпионат».

«Спартак» набрал 13 очков и вышел на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). Красно-белые стали единолично первыми впервые с конца 2020-го, когда лидировали после 12-го тура чемпионата России сезона-2020/21.

Следующим соперником «Спартака» станет «Динамо». Игра пройдёт 20 августа в 17:30 мск.

Ранее защитник «Спартака» Мацей Рыбус оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ сезона-2022/23.

 

 

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