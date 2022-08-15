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Рыбус считает, что «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ

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Защитник «Спартака» Мацей Рыбус оценил шансы команды на чемпионство в Российкой премьер-лиге (РПЛ) сезона-2022/23.
Рыбус считает, что «Спартак» сможет побороться с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Думаю, красно-белые смогут побороться с «Зенитом» за чемпионство. Сейчас только начало чемпионата, у нас всё получается. Впереди тяжёлые игры. Главное — не терять темп и продолжать в том же духе», — цитирует Рыбуса «Спорт-Экспресс».

Столичный клуб набрал 13 очков и вышел на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). «Спартак» стал единолично первым впервые с конца 2020-го, когда лидировал после 12-го тура чемпионата России сезона-2020/21.

Ранее суперкомпьютер сделал прогноз о победителе чемпионата России по футболу после пяти сыгранных туров.

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