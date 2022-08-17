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Канчельскис: «Cпартак» идёт на первом месте заслуженно

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Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис прокомментировал лидерство «Спартака» в чемпионате России.
Канчельскис: «Cпартак» идёт на первом месте заслуженно
  • РИА Новости

«Хорошо стартовали, в предыдущие годы так не получалось. Игра с «Зенитом» за Суперкубок, конечно, была безобразием, но потом собрались и дали неплохой старт. Идут на первом месте заслуженно», — цитирует Канчельскиса Metaratings.ru.

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

В матче шестого тура, который состоится 20 августа, «Спартак» в гостях сыграет с «Динамо».

Ранее Канчельскис заявил, что не стоит ждать Артёма Дзюбу в лигах топ-5.

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