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Роналду получил условное предупреждение от полиции за разбитый телефон фаната с аутизмом

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Криштиану Роналду получил условное предупреждение за инцидент с болельщиком, которому он разбил телефон.
Роналду получил условное предупреждение от полиции за разбитый телефон фаната с аутизмом
  • РИА Новости

Как сообщает Mirror со ссылкой на заявление правоохранителей Мерсисайда, португалец добровольно явился в полицию и был допрошен. Отмечается, что футболист также согласился выплатить компенсацию.

9 апреля после завершения матча между МЮ и «Эвертоном» Роналду по пути в подтрибунное помещение выбил телефон из рук снимавшего его фаната. Пострадавшим оказался 14-летний подросток с расстройством аутистического спектра, у которого на руке остался внушительный синяк. Полиция начала расследование.

Ранее ведущая детская благотворительная организация Великобритании Save the Children решила отказаться от сотрудничества с Роналду из-за инцидента после матча с «Эвертоном».

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