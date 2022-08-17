СЭ: «Спартак» заинтересован в услугах полузащитника «Крыльев Советов» Ежова

Полузащитник «Крыльев Советов» Роман Ежов может продолжить карьеру в столичном «Спартаке».

Как сообщает «Спорт-Экспресс», футболистом интересовались ещё зимой, однако команду пополнили другие футболисты.

Отмечается, что окончательного решения по 24-летнему хавбеку ещё не приняли.

В сезоне-2022/23 Ежов провёл четыре матча за самарский клуб, забил один мяч и сделал одну результативную передачу.

Ранее бывший тренер «Спартака» Дмитрий Гунько оценил работу испанского специалиста Гильермо Абаскаля на посту наставника московского клуба.