Акинфеев заявил, что ему неинтересны разговоры о судействе

Вратарь московского ЦСКА Игорь Акинфеев отреагировал на опубликованные переговоры в VAR-комнате во время пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Зенитом».

«Мне ни горячо, ни холодно. Счёт на табло. Моё мнение: если ты выходишь на поле, то должен выигрывать в самом матче, тогда все эти разговоры, все эти видео уходят на второй план. Надо быть на две головы выше, чтобы не было каких‑то разговоров», — приводит слова Акинфеева «Матч ТВ».

Он также заявил, что даже не хочет понимать, что происходит. По его словам, он бывает эмоционален и резок, но потом матч заканчивается.

СМИ сообщали, что ЭСК РФС признала верными решения судьи в матче «Зенит» — ЦСКА.

Игра, которая прошла 13 августа в Санкт-Петербурге на поле стадиона «Газпром Арена», завершилась со счётом 2:1 в пользу сине-бело-голубых.

«Спартак» набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). ЦСКА — на четвёртой позиции (десять очков).

Ранее РФС предоставил возможность опубликовать переговоры арбитров матча «Зенит» — ЦСКА в спорных эпизодах.