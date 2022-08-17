военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Баженов считает, что Николсон мог бы навязать конкуренцию Соболеву

Короткая ссылка
Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе форварда Шамара Николсона из столичного клуба.
Баженов считает, что Николсон мог бы навязать конкуренцию Соболеву
  • Gettyimages.ru

«Интересно… Шамар — боевая единица, которая на дистанции так или иначе поможет. Думаю, что он бы навязал конкуренцию Соболеву и вообще бы помог. Николсон — хороший форвард, ничего плохого не могу сказать про него. Если это произойдёт, то это будет потеря», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Он также заявил, что ему хотелось бы думать, что слова агента Николсона об уходе — просто какая-то эмоциональная реакция. Баженов отметил, что у таких заявлений есть какая-то почва.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Ненад Портега, агент Николсона, высказал недовольство игровым временем своего клиента.

 

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить