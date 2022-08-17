Баженов считает, что Николсон мог бы навязать конкуренцию Соболеву

Бывший футболист «Спартака» Никита Баженов высказался о возможном уходе форварда Шамара Николсона из столичного клуба.

«Интересно… Шамар — боевая единица, которая на дистанции так или иначе поможет. Думаю, что он бы навязал конкуренцию Соболеву и вообще бы помог. Николсон — хороший форвард, ничего плохого не могу сказать про него. Если это произойдёт, то это будет потеря», — приводит слова Баженова «Чемпионат».

Он также заявил, что ему хотелось бы думать, что слова агента Николсона об уходе — просто какая-то эмоциональная реакция. Баженов отметил, что у таких заявлений есть какая-то почва.

Николсон присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 21 матч во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Ненад Портега, агент Николсона, высказал недовольство игровым временем своего клиента.