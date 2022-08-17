Баранова объяснила, почему не баллотируется на пост главы Федерации баскетбола России

Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова рассказала, почему не хочет баллотироваться на должность главы Федерации баскетбола России.

«Я ведь работала заместителем директора училища Олимпийского резерва в Москве с 2013 по 2020 год. Пыталась что-то делать на благо баскетбола, готовила юниоров для молодёжных сборных, но поняла, что в работе под руководством дилетанта нет ни смысла, ни результата, ни удовольствия. И что сейчас спорт в Москве — это про освоение бюджетов и отчётность. Поэтому сейчас я занимаюсь семьёй. Работаю таксистом для детей: отвезти на тренировку, забрать, встретить. И потом, ну что я могу изменить? Сделаю так, что дети перестанут калечиться? Нет. Всегда найдутся такие родители, которые приведут ребёнка к сумасшедшему тренеру, лишь бы получить квартиры-машины-премии. Изменю систему приоритетов? Вряд ли. Я любого могу научить попадать мячом в кольцо и играть в баскетбол, но глобально — без осознания проблемы федерацией и Минспорта — ситуация не изменится и сама не наладится», — рассказала Баранова в интервью RT.

Ранее Баранова предложила ограничить число легионеров в российском баскетболе.