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Баранова объяснила, почему не баллотируется на пост главы Федерации баскетбола России

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Олимпийская чемпионка по баскетболу Елена Баранова рассказала, почему не хочет баллотироваться на должность главы Федерации баскетбола России.
Баранова объяснила, почему не баллотируется на пост главы Федерации баскетбола России
  • AFP

«Я ведь работала заместителем директора училища Олимпийского резерва в Москве с 2013 по 2020 год. Пыталась что-то делать на благо баскетбола, готовила юниоров для молодёжных сборных, но поняла, что в работе под руководством дилетанта нет ни смысла, ни результата, ни удовольствия. И что сейчас спорт в Москве — это про освоение бюджетов и отчётность. Поэтому сейчас я занимаюсь семьёй. Работаю таксистом для детей: отвезти на тренировку, забрать, встретить. И потом, ну что я могу изменить? Сделаю так, что дети перестанут калечиться? Нет. Всегда найдутся такие родители, которые приведут ребёнка к сумасшедшему тренеру, лишь бы получить квартиры-машины-премии. Изменю систему приоритетов? Вряд ли. Я любого могу научить попадать мячом в кольцо и играть в баскетбол, но глобально — без осознания проблемы федерацией и Минспорта — ситуация не изменится и сама не наладится», — рассказала Баранова в интервью RT.

Ранее Баранова предложила ограничить число легионеров в российском баскетболе.

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