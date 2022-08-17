Кудерметова и Мертенс вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати в парном разряде

Россиянка Вероника Кудерметова и бельгийка Элисе Мертенс вышли в четвертьфинал турнира в Цинциннати (США) в парном разряде.

В 1/8 финала россиянка и бельгийка обыграли чешку Мари Боузкову и немку Лауру Зигемунд со счётом 7:6 (8:6), 7:6 (7:4). Продолжительность встречи составила 2 часа 4 минуты.

На этом же турнире Кудерметова квалифицировалась во второй круг, обыграв Барбору Крейчикову из Чехии.

Напомним, что призовой фонд турнира составляет $6,3 млн.

Ранее Даниил Медведев прокомментировал свой победный старт на «Мастерсе» в Цинциннати.