Медведев прокомментировал свой победный старт на «Мастерсе» в Цинциннати

Первая ракетка мира россиянин Даниил Медведев во втором круге турнира в Цинциннати (США) обыграл нидерландца Ботика ван де Зандсхулпа.

«Ботик не особенно хорошо подавал, делал много двойных ошибок. Так что я старался поддерживать давление и использовать свои шансы. Первый матч на турнире всегда сложный, и я рад, что мне удалось пройти дальше», — заявил после матча Медведев.

Матч завершился со счётом 6:4, 7:5 в пользу россиянина. Продолжительность встречи составила 1 час 35 минут.

Таким образом, в следующем раунде Медведев встретится с победителем пары Томми Пол (США) — Денис Шаповалов (Канада).

Ранее Карен Хачанов проиграл Себастьяну Корде на старте турнира серии «Мастерс» в Цинциннати.