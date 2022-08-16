Сборные Бразилии и Аргентины получили разрешение не переигрывать скандальный матч отбора ЧМ-2022

Матч отборочного турнира к чемпионату мира-2022 в Катаре между сборными Бразилии и Аргентины не будет переигран.

Об этом сообщается на официальном сайте ассоциации футбола Аргентины (AFA).

Уточняется, что организация обязана выплатить штраф в размере £150 тыс. Выплата половины из них будет пересмотрена в рамках двухгодичного испытательного срока. Часть денег будет передана Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в поддержку борьбы с COVID-19.

Напомним, что 5 сентября 2021 года матч между Бразилией и Аргентиной был прерван из-за визита бразильского Национального агентства по санитарному надзору (Anvisa) и полиции прямо на футбольное поле.

Четыре футболиста сборной Аргентины нарушили запрет на въезд в Бразилию. Это игроки английских клубов — Эмилиано Мартинес и Эмилиано Буэндиа из «Астон Виллы», а также Джовани Ло Чельсо и Кристиан Ромеро из «Тоттенхэма».

Сборные Бразилии и Аргентины обеспечили выход на чемпионат мира — 2022 в Катаре.

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