Экс-тренер «Чертанова» Ларин объяснил, почему Зиньковский не выходит в старте «Спартака»

Бывший директор «Чертанова» Николай Ларин рассказал, почему полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский не попадает в стартовый состав московской команды.

«Тренер плавно вводит футболиста в игру, даёт какое-то время. Это нормально. У «Спартака» чемпионские амбиции. Сегодня Зиньковский в основе, завтра — нет, а потом наоборот. Это футбол, и в этом никакой проблемы нет», — приводит слова Ларина «Спорт-Экспресс».

Спартак» набрал 13 очков и вышел на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). Красно-белые стали единолично первыми впервые с конца 2020-го, когда лидировали после 12-го тура чемпионата России сезона-2020/21.

Следующим соперником «Спартака» станет «Динамо». Игра пройдёт 20 августа в 17:30 мск.

Ранее Зиньковский рассказал о своём отношении к тому, что он получает мало игрового времени в «Спартаке».