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Зиньковский рассказал о своём отношении к малому игровому времени в «Спартаке»

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Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своём отношении к тому, что он получает мало игрового времени в команде красно-белых.
Зиньковский рассказал о своём отношении к малому игровому времени в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«С Абаскалем мы нормально общаемся, у нас хороший контакт. Тренер видит так моё игровое время — всё нормально. Мы побеждаем четыре тура подряд. Поэтому всё нормально», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Футболист отличился голом в игре. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). 

Ранее Василий Уткин высказался об игре «Спартака» под руководством 33-летнего Гильермо Абаскаля.

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