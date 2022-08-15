Зиньковский рассказал о своём отношении к малому игровому времени в «Спартаке»

Полузащитник «Спартака» Антон Зиньковский рассказал о своём отношении к тому, что он получает мало игрового времени в команде красно-белых.

«С Абаскалем мы нормально общаемся, у нас хороший контакт. Тренер видит так моё игровое время — всё нормально. Мы побеждаем четыре тура подряд. Поэтому всё нормально», — цитирует Зиньковского «Чемпионат».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Футболист отличился голом в игре. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков).

Ранее Василий Уткин высказался об игре «Спартака» под руководством 33-летнего Гильермо Абаскаля.