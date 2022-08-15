Уткин: впечатляет игра, которую Абаскалю удалось поставить в «Спартаке»

Известный спортивный журналист Василий Уткин высказался об игре «Спартака» под руководством 33-летнего Гильермо Абаскаля.

«Спартак» не просто побеждает, но забивает больше, чем соперник. Впечатляет та игра, которую Абаскалю удалось поставить. Она сложна — построена на высокой степени взаимопонимания. А второе — это физическая подготовка», — сказал Уткин на своём YouTube-канале.

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). Сочи — пятый (девять очков).

Ранее бывший тренер «Спартака» Рауль Рианчо прокомментировал победу «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».