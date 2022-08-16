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Калешин заявил, что «Краснодар» делает всё для своих легионеров

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Бывший защитник «Краснодара» Виталий Калешин прокомментировал массовый отъезд легионеров из команды.
Калешин заявил, что «Краснодар» делает всё для своих легионеров
  • РИА Новости

«Уехали ребята, которые были в клубе четыре или пять лет. И ребята хорошо зарабатывали. Поверьте, «Краснодар» делает всё для иностранцев. Любой каприз: школа — школа, детский сад — не вопрос, доктора — тоже», — приводит слова Келешина Metaratings.ru.

В марте краснодарский клуб покинули все восемь легионеров, воспользовавшись новым правилом ФИФА в отношении иностранных игроков в России.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В команде выступали в основном воспитанники футбольной академии клуба.

Ранее комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кто стал инициатором массового отъезда легионеров из «Краснодара».

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