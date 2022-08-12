Генич назвал инициатора массового отъезда легионеров из «Краснодара»

Комментатор «Матч ТВ» Константин Генич рассказал, кто стал инициатором массового отъезда легионеров из «Краснодара».

«Вандерсон начал паниковать из-за всей этой истории. Именно он был инициатором. Больше ничего не скажу. Он испугался и начал «раскачивать лодку», а Крыховяк успокаивал. Насколько я знаю, Гжегож всех пытался успокоить, но, к сожалению, не получилось», — приводит слова Генича «Спорт-Экспресс».

В марте краснодарский клуб покинули все восемь легионеров, воспользовавшись новым правилом ФИФА в отношении иностранных игроков в России.

По итогам сезона-2021/22 «Краснодар» набрал 50 очков и завершил сезон на четвёртом месте. В команде выступали в основном воспитанники футбольной академии клуба.

Ранее защитник «Краснодара» Кристиан Рамирес рассказал, что не рассматривал переходы в другие команды после отъезда из России.