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Семак — о матче «Зенита» с «Торпедо»: именно в таких матчах мы теряем больше всего очков

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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак поделился ожиданиями от матча шестого тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Торпедо».
Семак — о матче «Зенита» с «Торпедо»: именно в таких матчах мы теряем больше всего очков
  • Gettyimages.ru

«Мы, к большому сожалению, теряем именно в таких матчах больше очков, чем в матчах против лидирующих клубов. Поэтому для нас это очень важный матч, в котором мы должны сыграть как можно лучше, чтобы победить», — приводит слова Семака ТАСС.

Он также завил, что Клаудиньо и Кузяев не смогут принять участие в матче.

«Спартак» набрал 13 очков и вышел на первое место в РПЛ. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). Красно-белые стали единолично первыми впервые с конца 2020-го, когда лидировали после 12-го тура чемпионата России сезона-2020/21.

Матч «Зенит» — «Торпедо» пройдёт 21 августа. Начало — в 17:30 мск.

Ранее Семак высказался о лидерстве «Спартака» в турнирной таблице РПЛ.

 

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