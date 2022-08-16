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Новый тренер сборной России Никифоров заявил, что его не впечатлил уровень РПЛ

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Новый помощник главного тренера сборной России Юрий Никифоров поделился мнением от просмотра матчей пятого тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Новый тренер сборной России Никифоров заявил, что его не впечатлил уровень РПЛ
  • РИА Новости

«Не очень впечатлил уровень РПЛ, если честно. Такое впечатление, что он упал. Скорости низкие, мышление игроков. Но всё-таки сейчас начало чемпионата, давайте подождём. Может быть, дальше всё будет по-другому, хотелось бы этого», — приводит слова Никифорова «РБ Спорт».

Он также заявил, что для того, чтобы оценить уровень «Спартака», необходимо подождать его матчи с «Динамо», «Зенитом», ЦСКА и «Локомотивом».

Российский футбольный союз (РФС) 12 августа объявил, что Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной. Он уже работал ассистентом главного тренера в «Иртыше», «Кубани» и «Динамо-2». 51-летний специалист является чемпионом мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

В тренерский штаб сборной также входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Ранее Никифоров высказался о назначении на пост помощника главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

 

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