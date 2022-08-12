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Никифоров — о работе в сборной России: от таких предложений не отказываются

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Юрий Никифоров высказался о назначении на пост помощника главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.
Никифоров — о работе в сборной России: от таких предложений не отказываются
  • AFP
  • © NATALIA KOLESNIKOVA

«Это же сборная России. Для меня приглашение стало неожиданностью, но мне очень интересно. Это национальная команда, максимально высокий уровень. От таких предложений не отказываются», — цитирует Никифорова РИА Новости.

Он не исключил, что Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени снимет санкции с России.

«Сейчас официальных матчей у сборной нет, но мы не знаем, что будет через месяц. Может быть, всё закончится, а может быть, затянется на пару лет», — заключил он.

Российский футбольный союз (РФС) 12 августа объявил, что Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной. Он уже работал ассистентом главного тренера в «Иртыше», «Кубани» и «Динамо-2». 51-летний специалист является чемпионом мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

В тренерский штаб сборной также входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Ранее голкипер «Сочи» Николай Заболотный вспомнил время, когда играл за столичный «Спартак» под руководством Карпина.

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