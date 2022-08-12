Никифоров — о работе в сборной России: от таких предложений не отказываются

Юрий Никифоров высказался о назначении на пост помощника главного тренера сборной России по футболу Валерия Карпина.

«Это же сборная России. Для меня приглашение стало неожиданностью, но мне очень интересно. Это национальная команда, максимально высокий уровень. От таких предложений не отказываются», — цитирует Никифорова РИА Новости.

Он не исключил, что Международная федерация футбола (ФИФА) в скором времени снимет санкции с России.

«Сейчас официальных матчей у сборной нет, но мы не знаем, что будет через месяц. Может быть, всё закончится, а может быть, затянется на пару лет», — заключил он.

Российский футбольный союз (РФС) 12 августа объявил, что Никифоров вошёл в тренерский штаб сборной. Он уже работал ассистентом главного тренера в «Иртыше», «Кубани» и «Динамо-2». 51-летний специалист является чемпионом мира и Европы среди юниоров в составе сборной СССР.

В тренерский штаб сборной также входят Николай Писарев, Виктор Онопко, Джонатан Альба, Виталий Кафанов, Луис Касайс Мартинес и Хуан Жозе Солла Агуар.

Ранее голкипер «Сочи» Николай Заболотный вспомнил время, когда играл за столичный «Спартак» под руководством Карпина.