Вратарь «Сочи» Заболотный — о Карпине: выжимал по максимуму из команды
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«Карпина запомнил жёстким тренером, но воспринимал его слова как мотивацию. В реальности он нас брёвнами не считал: видел, что в реальности мы могли отдавать и принимать передачи. Просто подстёгивал. Зато выжимал по максимуму из команды и добился неплохого успеха», — цитирует Заболотного Sport24.
По его словам, специалист требовал хорошо играть ногами и уделял им много тренировок, а также следил за тем, чтобы вратари начинали атаки и были задействованы в игре наравне с полевыми.
32-летний голкипер выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.
Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в тренерский штаб национальной команды войдёт ещё один специалист.