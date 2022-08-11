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Вратарь «Сочи» Заболотный — о Карпине: выжимал по максимуму из команды

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Голкипер «Сочи» Николай Заболотный вспомнил время, когда играл за столичный «Спартак» под руководством Валерия Карпина.
Вратарь «Сочи» Заболотный — о Карпине: выжимал по максимуму из команды
  • Gettyimages.ru

«Карпина запомнил жёстким тренером, но воспринимал его слова как мотивацию. В реальности он нас брёвнами не считал: видел, что в реальности мы могли отдавать и принимать передачи. Просто подстёгивал. Зато выжимал по максимуму из команды и добился неплохого успеха», — цитирует Заболотного Sport24.

По его словам, специалист требовал хорошо играть ногами и уделял им много тренировок, а также следил за тем, чтобы вратари начинали атаки и были задействованы в игре наравне с полевыми.

32-летний голкипер выступал за «Спартак» с 2011 по 2013 год.

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что в тренерский штаб национальной команды войдёт ещё один специалист.

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