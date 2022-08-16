Мележиков — о возможном уходе Николсона из «Спартака»: заинтересованность в его услугах есть

Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе форварда «Спартака» Шамара Николсона из столичного клуба.

«Заинтересованность в его услугах есть. Мы с ним разговаривали. Шамар сказал, что он со «Спартаком». Дальше будем смотреть. Пока предпосылок к тому, что он уйдёт, у меня нет», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

13 августа стало известно, что Николсон может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».

Футболист присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Ненад Портега, агент Николсона, прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» о возможном трансфере нападающего.