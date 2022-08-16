военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Мележиков — о возможном уходе Николсона из «Спартака»: заинтересованность в его услугах есть

Короткая ссылка
Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков высказался о возможном уходе форварда «Спартака» Шамара Николсона из столичного клуба.
Мележиков — о возможном уходе Николсона из «Спартака»: заинтересованность в его услугах есть
  • Gettyimages.ru

«Заинтересованность в его услугах есть. Мы с ним разговаривали. Шамар сказал, что он со «Спартаком». Дальше будем смотреть. Пока предпосылок к тому, что он уйдёт, у меня нет», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».

13 августа стало известно, что Николсон может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».

Футболист присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.

Ранее Ненад Портега, агент Николсона, прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» о возможном трансфере нападающего.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить