Мележиков — о возможном уходе Николсона из «Спартака»: заинтересованность в его услугах есть
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«Заинтересованность в его услугах есть. Мы с ним разговаривали. Шамар сказал, что он со «Спартаком». Дальше будем смотреть. Пока предпосылок к тому, что он уйдёт, у меня нет», — цитирует Мележикова «РБ Спорт».
13 августа стало известно, что Николсон может продолжить карьеру в турецком «Галатасарае».
Футболист присоединился к «Спартаку» в декабре 2021 года. Он провёл 20 матчей во всех турнирах, забил восемь мячей и отдал две результативные передачи.
Ранее Ненад Портега, агент Николсона, прокомментировал информацию о переговорах с «Галатасараем» о возможном трансфере нападающего.