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Гендиректор «Спартака» — о возможном уходе Федуна: скоро будет решение

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Генеральный директор «Спартака» Евгений Мележиков прокомментировал слухи о возможном уходе владельца московского клуба Леонида Федуна.
Гендиректор «Спартака» — о возможном уходе Федуна: скоро будет решение
  • globallookpress.com

«Слова об акционерах «Спартака» взорвали? Я не взорвал ничего. Что сказано, то сказано. Ждите пресс-релиза. Когда-то мы увидим пресс-релиз об уходе Федуна? Скоро будет решение. В итоге вы обо всём узнаёте в пресс-релизе», — приводит слова Мележикова «Чемпионат».

Он также заявил, что дата совета ещё не определена.

По информации СМИ, в скором времени Федун сложит полномочия президента клуба, а его заменит Ашот Хачатурянц.

Федун является президентом «Спартака» 18 лет. При нём команда становилась чемпионом России, а также выигрывала Кубок и Суперкубок страны.

Ранее бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Первак поделился мнением, что Федун может оставить себе часть акций и сохранить место в совете директоров.

 

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