Бестемьянова: трудно сказать, как эта операция отразится на карьере Щербаковой
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«Трудно сказать, как эта операция отразится на её карьере. Конечно, я желаю ей здоровья, чтобы всё прошло хорошо и она смогла дальше повышать своё мастерство и вернулась в спорт», — цитирует Бестемьянову ТАСС.
17 августа фигуристка вылетит в Германию, чтобы ей сделали операцию на колене.
Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.
Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал предстоящую операцию Щербаковой.