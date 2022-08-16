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Бестемьянова: трудно сказать, как эта операция отразится на карьере Щербаковой

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Олимпийская чемпионка в танцах на льду Наталья Бестемьянова высказалась о предстоящей операции олимпийской чемпионки Анны Щербаковой.
Бестемьянова: трудно сказать, как эта операция отразится на карьере Щербаковой
  • Gettyimages.ru

«Трудно сказать, как эта операция отразится на её карьере. Конечно, я желаю ей здоровья, чтобы всё прошло хорошо и она смогла дальше повышать своё мастерство и вернулась в спорт», — цитирует Бестемьянову ТАСС.

17 августа фигуристка вылетит в Германию, чтобы ей сделали операцию на колене.

Напомним, что Щербакова является самой титулованной действующей фигуристкой в мире. Она выиграла Олимпийские игры, чемпионат мира, трижды становилась чемпионкой России, а также дважды была серебряной призёркой чемпионата Европы.

Ранее президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков прокомментировал предстоящую операцию Щербаковой.

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