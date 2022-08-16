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Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции

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Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.
Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции
  • Gettyimages.ru

«В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол», — цитирует Оздоева «РБ Спорт».

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

В летнее трансферное окно футболист стал игроком «Фатих Карагюмрюк».

Ранее в «Фатих Карагюмрюк» заявили, что Андреа Пирло полностью доверяет Оздоеву.

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