Российский полузащитник «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев сравнил чемпионаты России и Турции.

«В Турции команды играют в более открытый футбол, зрелищная игра. Последние пять лет я выступал за «Зенит». Его соперники всегда закрывались и вели оборонительный футбол», — цитирует Оздоева «РБ Спорт».

Полузащитник стал свободным агентом летом 2022 года в связи с окончанием контракта с «Зенитом». Хавбек в прошлом сезоне в 16 матчах забил два мяча и оформил одну результативную передачу.

В летнее трансферное окно футболист стал игроком «Фатих Карагюмрюк».

Ранее в «Фатих Карагюмрюк» заявили, что Андреа Пирло полностью доверяет Оздоеву.