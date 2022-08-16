Ройс раскритиковал трансферную политику «Боруссии»

Полузащитник «Боруссии» Марко Ройс критически высказался о желании молодых игроков команды покинуть клуб ради переходов в гранды.

«Обидно наблюдать, как мы подписываем талантливую молодёжь, которая мечтает развиваться в другом клубе. Через два, три или четыре года они уходят. Если бы они остались, мы бы могли проявить себя в Европе. Я понимаю, что это бизнес», — рассказал Ройс в подкасте OMR.

Напомним, что в летнее трансферное окно нападающий Эрлинг Холанд из «Боруссии» перешёл в «Манчестер Сити». Контракт рассчитан на пять лет. На его трансфер «Манчестер Сити» потратил €250 млн.

Холанд перешёл в «Боруссию» в январе 2020 года. Всего за немецкий клуб он провёл 89 матчей, забил 86 мячей и отдал 23 результативные передачи.

Ранее Холанд стал вторым игроком в истории «Ман Сити», оформившим дубль в дебютном матче АПЛ.