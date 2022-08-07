Холанд стал вторым игроком в истории «Ман Сити», оформившим дубль в дебютном матче АПЛ

«Манчестер Сити» в гостях нанёс поражение «Вест Хэму» в матче первого тура чемпионата Англии по футболу.

Игра, которая прошла на поле Олимпийского стадиона в Лондоне, завершилась со счётом 2:0 в пользу «горожан». Форвард Эрлинг Холанд (37-я, пенальти; 65-я минуты). Таким образом, 21-летний норвежец Холанд стал вторым игроком в истории «Сити», который смог записать на свой счёт два гола в дебютном матче АПЛ.

Первым в истории «Сити» оформил дубль в дебютном матче Серхио Агуэро в 2011 году в игре со «Суонси».

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» проиграл «Брайтону» в матче первого тура АПЛ.