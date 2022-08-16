Кварацхелия отреагировал на свой гол в дебютном матче за «Наполи»

Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после дебютного гола в матче первого тура чемпионата Италии с «Вероной».

«Каждый день хороший, просто некоторые дни лучше», — написал Кварацхелия в соцсетях.

Грузинский игрок дебютировал в составе «Наполи» в матче с «Вероной». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 5:2. Футболист отметился голом в матче.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал дебют Кварацхелии в «Наполи».