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Кварацхелия отреагировал на свой гол в дебютном матче за «Наполи»

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Полузащитник «Наполи» Хвича Кварацхелия поделился эмоциями после дебютного гола в матче первого тура чемпионата Италии с «Вероной».
Кварацхелия отреагировал на свой гол в дебютном матче за «Наполи»
  • Gettyimages.ru

«Каждый день хороший, просто некоторые дни лучше», — написал Кварацхелия в соцсетях.

Грузинский игрок дебютировал в составе «Наполи» в матче с «Вероной». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 5:2. Футболист отметился голом в матче.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее Юрий Сёмин прокомментировал дебют Кварацхелии в «Наполи».

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