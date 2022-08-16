Сёмин прокомментировал дебют Кварацхелии в «Наполи»

Бывший главный тренер «Локомотива» Юрий Сёмин прокомментировал дебют Хвичи Кварацхелии за «Наполи».

«Они взяли Хвичу, зная его самого и все его качества. Надеюсь, что не ошиблись. Его хорошо знает Спаллетти. Это хорошее приобретение. Было видно, что у него должно быть хорошее будущее», — цитирует Сёмина «Чемпионат».

Грузинский игрок дебютировал в составе «Наполи» в матче с «Вероной». Игра завершилась победой неаполитанцев со счётом 5:2.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

Ранее генеральный директор «Рубина» оценил дебют Кварацхелии в составе «Наполи».