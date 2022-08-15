Генеральный директор «Рубина» оценил дебют Кварацхелии в составе «Наполи»

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов оценил дебютный гол полузащитника «Наполи» Хвичи Кварацхелии в матче первого тура чемпионата Италии по футболу с «Вероной».

«Хвича — молодец. Очень рад за него. Забил и отдал передачу. Надеюсь, что будут ещё дивиденды за него. Обидно, что он ушёл. У меня была хорошая команда — и раз! — в одночасье её не стало. Такова жизнь», — цитирует Сайманова РИА Новости.

Кварацхелия присоединился к батумскому «Динамо» 24 марта — после расторжения контракта с «Рубином», за который он выступал с 2019 года. За это время футболист провёл в составе российской команды 73 матча, забил девять мячей и отдал 18 результативных передач.

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