Сайманов: если Дзюба захочет подписать контракт с «Рубином», я, может, в обморок упаду

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов высказался о ситуации с нападающим Артёмом Дзюбой.

«Разговоров о том, что Дзюба останется в «Рубине», не было. Он искал себе команду. По договорённости с тренером он приехал и тренировался у нас. Если он примет решение к нам приехать, я просто обрадуюсь или, наверное, в обморок упаду. Но деньги, которые Дзюба планирует, я не потяну, поэтому и говорю, что упаду», — цитирует Сайманова «Спорт-Экспресс».

33-летний футболист по окончании сезона-2021/22 покинул «Зенит», за который выступал с 2015 года. Вместе с командой он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды становился обладателем Кубка страны.

10 августа Сайманов заявил, что российский футболист покинул Казань, где поддерживал форму с начала июля.

Ранее сообщалось, что Дзюба определится с будущим клубом в ближайшие две недели.