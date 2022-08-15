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Камоцци считает, что Зиньковский может стать великим футболистом в «Спартаке»

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Бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци высказался о дебютном голе полузащитника красно-белых Антона Зиньковского в матче пятого тура чемпионата России с «Сочи».
Камоцци считает, что Зиньковский может стать великим футболистом в «Спартаке»
  • globallookpress.com
  • © Edgar Breshchanov

«Поздравляю Зиньковского с первым голом за «Спартак»! Конечно, я очень рад за него, он молодец. Думаю, у Антона большое будущее в столичном клубе. Он может стать великим футболистом для красно-белых и России. Надеюсь, у него всё получится», — цитирует Камоцци «РБ Спорт».

«Спартак» на своём поле в матче пятого тура разгромил «Сочи» со счётом 3:0. Зиньковский (71-я минута) отличился спустя пять минут после появления на поле. Также дубль оформил Квинси Промес (57-я, 84-я минуты). 

Контракт с 26-летним хавбеком подписан до 31 мая 2027 года.

Ранее Зиньковский рассказал о своём отношении к тому, что он получает мало игрового времени в команде красно-белых.

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