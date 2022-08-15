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Игнатьев — о закрытии «Локомотива» на базе: такие приёмы использовались в советском футболе

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Бывший главный тренер сборной России по футболу Борис Игнатьев высказался о решении руководства «Локомотива» закрыть команду на базе на неделю перед следующим туром чемпионата России.
Игнатьев — о закрытии «Локомотива» на базе: такие приёмы использовались в советском футболе
  • РИА Новости
  • © Виталий Белоусов

«Я думаю, что ситуация с командой непростая, и первое, что лежит на поверхности, — вот этот вариант, чтобы убрать людей, любое общение с внешним миром, оградить команду с психологической точки зрения. Такие приёмы в советском футболе использовались, но не думаю, что это предложение было от немецкого тренера», — цитирует Игнатьева РИА Новости.

По его словам, подобные методы могут помочь команде выбраться из проблемной ситуации.

Напомним, что «Локомотив» в пятом туре ушёл от поражения в концовке матча с «Крыльями Советов» (1:1).

Столичный клуб занимает в турнирной таблице 13-е место с тремя очками.

В шестом туре железнодорожники на выезде сыграют с «Химками». Матч пройдёт 20 августа на стадионе «Арена Химки». Начало — в 15:00 мск.

Ранее бывший футболист «Локомотива» Дмитрий Булыкин оценил решение руководства столичного клуба закрыть команду на базе.

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