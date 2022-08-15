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Юран заявил, что не ожидал победы «Спартака» над «Сочи» с крупным счётом

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Бывший наставник подмосковных «Химок» Сергей Юран высказался о победе «Спартака» в матче пятого тура Российской премьер-лиги с «Сочи».
Юран заявил, что не ожидал победы «Спартака» над «Сочи» с крупным счётом
  • РИА Новости
  • © Алексей Филиппов

«Лукавить не буду, победы с крупным счётом я не ожидал. Всё-таки обе команды в данном туре вполне могли претендовать на первое место в таблице. В принципе, по уровню футболистов у «Спартака» немного лучше комплектация, если сравнивать их с «Сочи», — цитирует Юрана Rusfootball.info.

Красно-белые разгромили «Сочи» со счётом 3:0. Столичный клуб набрал 13 очков и возглавил турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). «Сочи» — пятый (девять очков).

Ранее защитник «Спартака» Мацей Рыбус оценил шансы команды на чемпионство в РПЛ сезона-2022/23.

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