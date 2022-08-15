Le Parisien: спортивный директор ПСЖ провёл встречу с Неймаром и Мбаппе

Спортивный директор «Пари-Сен-Жермен» Луиш Кампуш провёл встречу с нападающими команды Неймаром и Килианом Мбаппе.

Директор клуба обсудил конфликт между игроками и подчеркнул, что происходящее внутри коллектива не должно становиться достоянием общественности, сообщает Le Parisien.

Уточняется, что бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба.

Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касательно своего будущего. СМИ сообщали, что футболист получил привилегию решать внутренние вопросы клуба относительно трансферов игроков.

Ранее сообщалось, что Мбаппе просит руководство ПСЖ продать Неймара.