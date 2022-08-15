Le Parisien: спортивный директор ПСЖ провёл встречу с Неймаром и Мбаппе
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- © Aurelien Meunier - PSG
Директор клуба обсудил конфликт между игроками и подчеркнул, что происходящее внутри коллектива не должно становиться достоянием общественности, сообщает Le Parisien.
Уточняется, что бразилец выразил недовольство тем, что француз стал штатным пенальтистом клуба.
Напомним, что Мбаппе подписал новое соглашение с ПСЖ. Согласно контракту, он стал самым высокооплачиваемым футболистом в мире. Он также признался, что советовался с Эммануэлем Макроном касательно своего будущего. СМИ сообщали, что футболист получил привилегию решать внутренние вопросы клуба относительно трансферов игроков.
Ранее сообщалось, что Мбаппе просит руководство ПСЖ продать Неймара.