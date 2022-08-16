Радченко вспомнил, как Ельцин посетил раздевалку «Спартака»
- РИА Новости
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«Когда он спустился в раздевалку, все очень удивились. Самое смешное, что первым Борис Николаевич пожал руку водителю автобуса Коле. Видимо, решил, что это Олег Иванович Романцев. Коля находился в шоке, но вместе с тем ему было приятно. Причём Ельцин зашёл, когда никто ещё не успел переодеться. Все вместе сфотографировались с президентом прямо в грязной форме. А он потом оставил на кадре свою подпись «С победой!», — отметил спортсмен в интервью RT.
Ранее Радченко рассказал, какие премиальные получили футболисты сборной России за победу в первом матче в её истории.