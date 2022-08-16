Радченко рассказал, какие премиальные получили футболисты сборной России за победу в первом матче в её истории

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Радченко рассказал, какие премиальные получили футболисты за победу над Мексикой в дебютном матче в истории национальной команды в 1992 году.

«Какие могли быть премиальные? В то время у нас в «Спартаке» зарплата составляла 200 рублей. В сборной, конечно, какие-то деньги выплачивались, но, поверьте, очень маленькие. Страна переходила на другие финансовые рельсы. Спорт тоже переживал непростые времена, и происходило много непонятного», — заявил Радченко в интервью RT.

Ранее Кобелев ответил на вопрос, провела ли сборная России по футболу дебютный матч в форме советского образца.