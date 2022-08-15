«Урал» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера
- globallookpress.com
- © Dmitry Golubovich
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
15 августа Гончаренко будет официально представлен футболистам команды, после чего проведёт первую тренировку.
8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Обязанности главного тренера после ухода Шалимова исполнял Евгений Аверьянов.
«Урал» по итогам пяти туров с одним очком располагается на последнем месте в турнирной таблице.
Ранее в «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера.