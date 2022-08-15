«Урал» объявил о назначении Гончаренко на пост главного тренера

Новым главным тренером «Урала» стал Виктор Гончаренко.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

15 августа Гончаренко будет официально представлен футболистам команды, после чего проведёт первую тренировку.

8 августа «Урал» и Игорь Шалимов по обоюдному согласию сторон расторгли контракт. Специалист возглавлял команду с 2021 года. Обязанности главного тренера после ухода Шалимова исполнял Евгений Аверьянов.

«Урал» по итогам пяти туров с одним очком располагается на последнем месте в турнирной таблице.

Ранее в «Урале» не подтвердили назначение Юрана на пост главного тренера.