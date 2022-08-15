военная
хроника

Военный Netflix
в Telegram

Все новости об СВО

Подписка бесплатно
  • карта
  • фильмы
  • видеосводка
  • хроника

Главный кубок лета: юные футбольные звёзды Евразии сыграют на Международном турнире UTLC Cup 2022

Короткая ссылка
С 17 по 21 августа в Москве пройдёт Международный футбольный турнир UTLC Cup 2022.
Главный кубок лета: юные футбольные звёзды Евразии сыграют на Международном турнире UTLC Cup 2022
  • РИА Новости

На турнире примут участие восемь команд, состоящие из футболистов 2008 года рождения. Команды будут разбиты на две подгруппы.

Группа А: «Локомотив» (Москва), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Динамо» (Белоруссия), «Динамо» (Москва)

Группа B: «Црвена Звезда» (Сербия), ЦСКА (Москва), «Аланьяспор» (Турция), «Астана» (Казахстан).

Жеребьёвку турнира провели бывшие футболисты «Локомотива» Дмитрий Сенников и Руслан Пименов, а также генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

«Круто, что проводятся такие турниры. Прежде всего, это проверка молодых ребят, особенно на фоне хороших школ, которые приезжают в Москву. Помню, в детстве мы ездили, как правило, в города Союза, еще в Финляндию и Швецию, было очень полезно», — заявил Сенников.

Все матчи турнира состоятся на «Сапсан Аренe», а финал пройдёт 21 августа на «РЖД Аренe».

Ранее нападающий Иван Игнатьев рассказал, как «Локомотиву» исправлять ситуацию в РПЛ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
dzen_banner
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить