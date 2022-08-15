Главный кубок лета: юные футбольные звёзды Евразии сыграют на Международном турнире UTLC Cup 2022

С 17 по 21 августа в Москве пройдёт Международный футбольный турнир UTLC Cup 2022.

На турнире примут участие восемь команд, состоящие из футболистов 2008 года рождения. Команды будут разбиты на две подгруппы.

Группа А: «Локомотив» (Москва), «Фатих Карагюмрюк» (Турция), «Динамо» (Белоруссия), «Динамо» (Москва)

Группа B: «Црвена Звезда» (Сербия), ЦСКА (Москва), «Аланьяспор» (Турция), «Астана» (Казахстан).

Жеребьёвку турнира провели бывшие футболисты «Локомотива» Дмитрий Сенников и Руслан Пименов, а также генеральный директор АО «ОТЛК ЕРА» Алексей Гром.

«Круто, что проводятся такие турниры. Прежде всего, это проверка молодых ребят, особенно на фоне хороших школ, которые приезжают в Москву. Помню, в детстве мы ездили, как правило, в города Союза, еще в Финляндию и Швецию, было очень полезно», — заявил Сенников.

Все матчи турнира состоятся на «Сапсан Аренe», а финал пройдёт 21 августа на «РЖД Аренe».

Ранее нападающий Иван Игнатьев рассказал, как «Локомотиву» исправлять ситуацию в РПЛ.