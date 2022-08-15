Каррера считает, что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство

Бывший тренер «Спартака» Массимо Каррера выразил мнение, что красно-белые способны конкурировать с «Зенитом» за чемпионство в РПЛ.

«Это ещё только первые туры, но это предвещает успех! Пока что «Спартак» способен конкурировать с «Зенитом» в борьбе за чемпионство», — цитирует Карреру «Чемпионат».

«Спартак» разгромил «Сочи» со счётом 3:0 в матче пятого тура РПЛ. Красно-белые набрали 13 очков и возглавили турнирную таблицу чемпионата России по футболу. Далее идут «Зенит» и «Ростов» (по 11 очков). «Сочи» — пятый (девять очков).

Ранее бывший советник президента «Спартака» Леонида Федуна Франко Камоцци оценил выступление красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля.