Нападающий «Краснодара» Олусегун: у меня есть предложения из топ-5 лиг

Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что у него есть предложения из топ-5 европейских чемпионатов.

«Какая задача у «Краснодара» на сезон? Занять первое место в турнирной таблице. Считаю, это возможно, потому что мы работаем каждый день. Остаюсь ли я в «Краснодаре»? Возможно, останусь, но у меня есть предложения от европейских клубов, предложения из топ-5 лиг. Названия клубов говорить не буду», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что в настоящее время является игроком «Краснодара». По словам футболиста, он будет выкладываться по максимуму за клуб.

Олусегун присоединился к «Краснодару» в 2021 году. За это время нигерийский форвард провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил о желании стать лучшим бомбардиром по итогам чемпионата России.