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Нападающий «Краснодара» Олусегун: у меня есть предложения из топ-5 лиг

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Форвард «Краснодара» Олакунле Олусегун заявил, что у него есть предложения из топ-5 европейских чемпионатов.
Нападающий «Краснодара» Олусегун: у меня есть предложения из топ-5 лиг
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Какая задача у «Краснодара» на сезон? Занять первое место в турнирной таблице. Считаю, это возможно, потому что мы работаем каждый день. Остаюсь ли я в «Краснодаре»? Возможно, останусь, но у меня есть предложения от европейских клубов, предложения из топ-5 лиг. Названия клубов говорить не буду», — приводит слова Олусегуна «РБ Спорт».

Он также подчеркнул, что в настоящее время является игроком «Краснодара». По словам футболиста, он будет выкладываться по максимуму за клуб.

Олусегун присоединился к «Краснодару» в 2021 году. За это время нигерийский форвард провёл за клуб 13 матчей во всех турнирах, забил два мяча и отдал три результативные передачи.

Ранее полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян заявил о желании стать лучшим бомбардиром по итогам чемпионата России.

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