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Сперцян заявил о желании стать лучшим бомбардиром по итогам чемпионата России

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Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что хотел бы забить больше десяти мячей в сезоне-2022/23 РПЛ и стать лучшим бомбардиром по итогам турнира.
Сперцян заявил о желании стать лучшим бомбардиром по итогам чемпионата России
  • РИА Новости
  • © Виталий Тимкив

«Конечно, у меня есть задачи и цели, но на первом месте результаты команды. Я бы хотел забить максимально в этом сезоне. Больше десяти мячей? Да. И стать лучшим бомбардиром РПЛ вместе с хорошим результатом команды», — цитирует Сперцяна ТАСС.

В сезоне-2021/22 Сперцян провёл пять матчей в чемпионате России, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

«Краснодар» (восемь очков) располагается на шестой строчке в турнирной таблице. «Зенит» (11 очков) лидирует в чемпионате России.

Ранее полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц оценил игру команды в матче пятого тура РПЛ с московским «Динамо».

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