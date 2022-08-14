Сперцян заявил о желании стать лучшим бомбардиром по итогам чемпионата России

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян сообщил, что хотел бы забить больше десяти мячей в сезоне-2022/23 РПЛ и стать лучшим бомбардиром по итогам турнира.

«Конечно, у меня есть задачи и цели, но на первом месте результаты команды. Я бы хотел забить максимально в этом сезоне. Больше десяти мячей? Да. И стать лучшим бомбардиром РПЛ вместе с хорошим результатом команды», — цитирует Сперцяна ТАСС.

В сезоне-2021/22 Сперцян провёл пять матчей в чемпионате России, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу.

«Краснодар» (восемь очков) располагается на шестой строчке в турнирной таблице. «Зенит» (11 очков) лидирует в чемпионате России.

Ранее полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц оценил игру команды в матче пятого тура РПЛ с московским «Динамо».