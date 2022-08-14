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Баньяц считает, что «Краснодар» провёл хороший матч с «Динамо»

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Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц оценил игру команды в матче пятого тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Хорошая игра в нашем исполнении, добыли одно очко. Полагаю, мы были лучшей командой на поле. Потому что мы владели мячом примерно 70% времени и создали больше моментов у чужих ворот», — приводит слова Баньяца «Матч ТВ».

Игра с «Краснодаром», которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0. «Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом» в РПЛ сезона-2022/23.

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