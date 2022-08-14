Баньяц считает, что «Краснодар» провёл хороший матч с «Динамо»
«Хорошая игра в нашем исполнении, добыли одно очко. Полагаю, мы были лучшей командой на поле. Потому что мы владели мячом примерно 70% времени и создали больше моментов у чужих ворот», — приводит слова Баньяца «Матч ТВ».
Игра с «Краснодаром», которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0. «Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке.
Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом» в РПЛ сезона-2022/23.