Баньяц считает, что «Краснодар» провёл хороший матч с «Динамо»

Полузащитник «Краснодара» Михайло Баньяц оценил игру команды в матче пятого тура Российской премьер‑лиги (РПЛ) с московским «Динамо».

«Хорошая игра в нашем исполнении, добыли одно очко. Полагаю, мы были лучшей командой на поле. Потому что мы владели мячом примерно 70% времени и создали больше моментов у чужих ворот», — приводит слова Баньяца «Матч ТВ».

Игра с «Краснодаром», которая прошла на поле стадиона «ВТБ Арена», завершилась со счётом 0:0. «Динамо» (девять очков) занимает пятое место в турнирной таблице. «Краснодар» (восемь) располагается на шестой строчке.

Ранее вратарь «Краснодара» Матвей Сафонов оценил шансы команды на конкуренцию с «Зенитом» в РПЛ сезона-2022/23.