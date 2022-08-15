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Глебов отреагировал на интерес со стороны «Спартака» и «Динамо»

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Полузащитник «Ростова» Данил Глебов отреагировал на информацию об интересе со стороны «Спартака» и «Динамо».
Глебов отреагировал на интерес со стороны «Спартака» и «Динамо»
  • РИА Новости
  • © Сергей Пивоваров

«Интерес «Спартака и Динамо»? Я игрок «Ростова» и капитан команды. Эти вопросы пусть решает руководство», — цитирует Глебова Sport24.

Напомним, что игрок выступает в «Ростове» с 2021 года. Он сыграл за команду в сезоне-2022/23 пять матчей и забил один гол. После пяти туров «Ростов» занимает третье место, набрав 11 очков.

Ранее главный тренер сборной России и «Ростова» Валерий Карпин высказал своё мнение о введении Fan ID.

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